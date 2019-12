Jonkies GOES verliezen oefenduel van Halsteren

Nazario de Fretes gaf een assist op Sylvio Hage (foto: René van der Vliet)

Keeper Klaudio Dervisi, Miquel Crucq, Ralph de Kok, Nazario de Fretes, Hakan Basagac en de debuterende Sjoerd Verhulst stonden allemaal in de basis bij GOES, waar verschillende spelers rust kregen. Halsteren, getraind door Erwin de Nijs uit Tholen, kwam al na twee minuten op voorsprong door een goal van de oud-spits van GOES Tom de Bonte. Bij rust was het 2-0 voor de thuisploeg. In de tweede helft zorgde Hage voor de aansluitingstreffer, maar langszij kwam GOES niet. In de tweede helft werd de ingevallen doelman Boris de Mol ook nog één keer gepasseerd.

Komend weekend vrij

GOES komt komend weekend niet in actie in de Derde Divisie. De ploeg is door het oneven aantal ploegen in de Derde Divisie A vrij. Op zaterdag 14 december wordt de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop gespeeld, thuis tegen Ter Leede.