De langste baard, het mooiste cadeau en de beste paardrijhouding: Dit is dé hulpsint van Zeeland

Het was een bijzonder gezicht in de radiostudio van Omroep Zeeland vanmorgen. Zes mijters, zes staffen, zes grote witte baarden en zes grote rode tabberds. Ed Casteelen uit Goes, Lionel Kay uit Hoek, Marcel van der Lijcke uit Oost-Souburg, Ray de Ridder uit Kamperland en Marc van de Velde uit Hoofdplaat kwamen in vol ornaat de radiostudio binnen.

Zingen en springen

De hulpsinterklazen kregen zes opdrachten. Ze moesten sinterklaasliedjes zingen, cadeautjes inpakken, zo snel mogelijk op hun paard springen, hun kleding showen, sidekick Simone Gideonse testte hun schoot uit én de baarden van de goedheiligmannen werden opgemeten.

Tijdens de wedstrijd kwamen we heel wat te weten over de sinterklazen. Zo had sinterklaas Carlo Ultee uit Aardenburg een klein flesje sterke drank in zijn grote sinterklaasboek verstopt. Voor de zekerheid nam Simone toch maar even een slokje, er mag natuurlijk geen doping worden gebruikt tijdens een wedstrijd; maar het was water...

Welke Sinterklaas heeft de langste baard? (foto: Omroep Zeeland)

Alle hulpsinterklazen zetten zich voor honderd procent in, maar uiteindelijk steeg één van hen boven de rest uit. De jury, die bestond uit presentatoren Floris-Jan en Elsa en sidekick Simone, hadden één favoriet: Ray de Ridder uit Kamperland. Hulpsinterklaas De Ridder vertrok met een badge én de titel: 'Beste hulpsinterklaas van Zeeland'.

Na de prijsuitreiking was er een fotomoment voor zowel de presentatoren als de hulpsinterklazen. Een hoop drukte in de kantine van Omroep Zeeland.