Vlissingen aarzelt over Art Care Hotel; initiatiefnemers teleurgesteld

Hier zou het Art Care Hotel moet komen (foto: Omroep Zeeland)

Kunstwerkplaats Kipvis wil de oude school aan de Dreesstraat behoeden voor sloop en er een 'Art Care Hotel' van maken. Dat het plan vooralsnog niet door het gemeentebestuur 'inhoudelijk wordt behandeld', roept verontwaardiging op. "Het is een uitermate vreemde zaak", zegt Leon Riekwel, initiatiefnemer van het plan.

"Wij willen eerst goed nadenken wat de beste invulling is van die plek", zegt wethouder John de Jonge, "In ons accomodatiebeleid staat dat zij (kunstwerkplaats Kipvis, red.) daar uiteindelijke weg moeten en dat we daar iets anders mee gaan doen. Wat dat is, dat weten we nog niet."

In ons beleid staat dat zij uiteindelijk weg moeten op die plek en dat we daar iets anders mee gaan doen. Wat dat is weten we nog niet."" wethouder John de Jonge (LPV) van Vlissingen

Ook het plan om zeventig hotelkamers te realiseren doet het gemeentebestuur twijfelen. "We gaan kijken wat de beste plekken zijn voor hotelkamers", zegt John de Jonge, "het is maar de vraag of dat deze plek is."

In het ontwerp van het Art Care Hotel is bovenop het bestaande gebouw een futuristisch glazen bovenverdieping getekend, waar de hotelkamers moeten komen. "We hebben twee goede architecten die dit concept hebben gemaakt en een goede ontwikkelaar die er toekomst in ziet", zegt beeldend kunstenaar Leon Riekwel.

Initiatiefnemer Leon Riekwel: 'En we zijn door de gemeente gevráágd om met een plan te komen!' (foto: Omroep Zeeland)

In eerste instantie had het gemeentebestuur wel oren naar het plan, vertelt Riekwel: "We zijn door de gemeente gevráágd een principeverzoek in te dienen om het plan verder uit te werken."

De reactie van het gemeentebestuur verbaast hem. "De gemeente vraagt ons eerst het plan verder uit te werken en zou ons randvoorwaarden geven waaraan het plan moet voldoen", zegt hij. "En nu wil de gemeente niet meer meewerken. Die randvoorwaarden hebben we niet gekregen. Wij krijgen niet eens de kans om de plannen verder uit te werken en aan de gemeente toe te lichten."

Nou heb je eens een aantal burgers die met een initiatief komen om voor de stad iets goeds neer te zetten, en dan wordt het afgewezen. Je verwacht van de gemeente wat meer visie en avontuurlijkheid."" Leon Riekwel, initiatiefnemer Art Care Hotel

Wethouder John de Jonge wil geen medewerking aan de plannen toezeggen. "Het is veel te vroeg en veel te globaal", zegt hij, "Kom over een jaar nog maar eens terug."

Bij de initiatiefnemers overheerst teleurstelling. "Nou heb je eens een aantal burgers die met een initiatief komen om voor de stad iets goeds neer te zetten, en dan wordt het afgewezen," zegt Leon Riekwel, "Je verwacht van de gemeente wat meer visie en avontuurlijkheid."

