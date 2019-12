Amerikaanse droom komt uit voor Zeeuwse metalband

De band kreeg vorig jaar een bericht via Facebook van Matt Starr. In eerste instantie namen ze het bericht niet serieus, totdat ze een uitnodiging kregen voor een gesprek via internet. Matt Starr had de band gehoord via Facebook en wilde graag met ze samenwerken. Zanger en gitarist Dennis van de Bor: "We waren totaal overdonderd, maar voelden ons vereerd. Echt te bizar voor woorden."

'Het was echt een rollercoaster'

Het heeft bijna een jaar geduurd om alles te regelen om naar Amerika te gaan. Naast het betalen van de reis en het verblijf moest de band ook een financiële bijdrage leveren om het album op te kunnen nemen. Via crowdfunding heeft de band het benodigde bedrag van zo'n 12.000 euro ingezameld. Bassist Robbin van de Bor: "Het was echt een rollercoaster. Het ene moment dachten we dat het zou gaan lukken, maar het volgende moment zagen we onze droom uiteenspatten."

Fire Within is in 2012 opgericht en bestaat uit Dennis van de Bor (zang en gitaar), zijn broer Robbin van de Bor (basgitaar), Arjon Bimmel (toetsenist) en Lars van Mourik (drummer). De band bracht in 2014 het debuutalbum uit en treedt regelmatig op in Nederland. Dennis van Bor speelt ook in de Zeeuwse band Mamilla, die in het voorprogramma stond van onder andere Deep Purple en Uriah Heep.

De donaties waren afkomstig van familie, vrienden en fans die de band een warm hart toedragen. Voor elke donatie was er een tegenprestatie beschikbaar, zoals een T-shirt, gesigneerd album of een huiskamerconcert van de band.

Ik ben nu zo'n twintig jaar met muziek bezig, dus het wordt weleens tijd, haha." Dennis van de Bor - Fire Within

De bandleden hebben hun tijd in Amerika vooral besteed aan de opname van het album. 's Ochtends om tien uur waren ze in de studio en gingen ze aan de slag. Robbin: "We voelden ons ook totaal niet ondergeschikt. We waren samen bezig om er een vet product van te maken en je merkte dat Matt Starr en de technicus vol vertrouwen waren over ons niveau. Dat zorgde voor een heel ontspannen sfeer."

Tommy Lee

Matt Starr is naast producer ook drummer. Hij werd bekend met de band Mr. Big en werkte ook samen met Ace Frehley, gitarist van KISS. De producer wil graag jong talent coachen en begeleiden bij het benutten van kansen. De band heeft de nummers opgenomen in de studio van Tommy Lee, die drummer was van de bands Mötley Crüe en Methods of Mayhem, maar vooral bekend is door zijn relatie met Pamela Anderson.

Robin en Dennis (links) samen met Matt Starr en hun band. (foto: Fire Within)

De band hoopt natuurlijk dat ze door dit album meer bekendheid krijgt. Robbin: "Het zou heel fijn als we met dit album bij een platenmaatschappij of een label kunnen aankloppen en dat we daardoor stappen kunnen maken in de muziek."

Volgens Dennis helpt het ook dat de naam van Matt Starr onder het album staat. "Sinds we verbonden zijn aan zijn naam zien we dat het aantal volgers stijgt op Facebook en dat onze muziek meer wordt beluisterd via onder andere Spotify." Volgende week staan ze in het voorprogramma van de metalband 'Last In Line' in 013 in Tilburg.

Professioneel

Als het aan de broers ligt zouden ze graag de overstap willen maken van amateur naar professioneel muzikant. Robbin zit op de Rockacademie in Tilburg en heeft niet voor niets gekozen voor deze opleiding. "Muziek is mijn passie en daar wil ik graag in door." Ook Dennis is volhardend: "Ik ben nu zo'n twintig jaar met muziek bezig, dus het wordt weleens tijd, hahaha. Nee, ik zou het heel erg fijn vinden als het die kant op gaat."