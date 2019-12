Zeeuwen vinden steeds beter de weg naar Wmo-loket

Een scootmobiel kun je eventueel met hulp van de Wmo krijgen. (foto: Omroep Zeeland)

Niet alle Zeeuwse gemeenten hebben hun cijfers bekendgemaakt. Maar in de negen gemeenten waarvan we het wél weten is het aantal Wmo-gebruikers gestegen van 15.800 op 1 juli 2018 naar 17.900 op 1 juli van dit jaar. Van Veere zijn helemaal geen cijfers bekend. Van Middelburg, Noord-Beveland en Reimerswaal zijn de cijfers van vorige perioden niet compleet.

Vlissingen

Het Wmo-gebruik in Vlissingen is gemeten naar het aantal cliënten (meer dan 3.900) het grootste van Zeeland, de toename ten opzichte van een jaar geleden is daar ook het grootst van Zeeland: 915 Wmo-gebruikers erbij in twaalf maanden tijd. Toch is met 88 promille Vlissingen verhoudingsgewijs niet de grootste van Zeeland. Dat is Goes met 99 promille. Noord-Beveland komt met 79 promille op de derde plaats in onze provincie.

De toename van 13 procent in Zeeland is opvallend hoog in vergelijking met de landelijke toename, die 'slechts' 4 procent is. Uit de cijfers van het CBS blijkt niet waardoor de Zeeuwse toename verklaard moet worden. Het gaat in dit geval ook alleen om het aantal cliënten, want de totale hoogte van het bedragen die zijn uitgekeerd is niet bekendgemaakt.

Rolstoelen

Landelijk is het zo dat de meeste cliënten met een Wmo-uitkering (twee derde) gebruik maakten van hulpmiddelen en diensten als een rolstoel, een woningaanpassing of een vervoersdienst. Een derde krijgt (ook) hulp in het huishouden.