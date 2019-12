Zeeland wordt wakker: Sinterklaas, recyclebaar vuurwerk en pas op voor plaatselijke gladheid

Hulpsinterklazen

En dat betekent ook dat verschillende hulpsinterklazen nog even aan de bak moeten. De studio van Omroep Zeeland leek gisteren wel een verzamelplaats voor sinterklazen. Zes assistenten van de goedheiligman namen het tegen elkaar op in 'The Battle of the Sints'.

Wie is de beste hulpsinterklaas van Zeeland? (foto: Omroep Zeeland)

Sinterklaas komt vandaag in ieder geval nog langs CBS Burcht-Rietheim. De basisschoolleraren en -kinderen grijpen zijn komst aan om aandacht te vragen voor hún verkeersbrigadier, die van de gemeente Vlissingen het verkeer niet meer mag regelen omdat hij niet de juiste papieren heeft.

Nog meer feest in december

In deze Zeeland wordt wakker gaan we van Sinterklaas naar oud en nieuw. Peter Traas uit 's-Gravenpolder introduceert dit jaar recyclebaar vuurwerk. De vuurwerkbox die hij heeft ontwikkeld kan na het afsteken worden gebruikt als insectenhotel. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat lees je hier.

Zin in een ander feestje? Dit jaar start de actie van NPO 3FM's Serious Request in Goes en dat wordt gevierd met een openingsshow waarbij Racoon, Bear's Den en The Overslept optreden. Wil je erbij zijn? Dan moet je op woensdag 18 december op de Grote Markt zijn. Omdat je Racoon vast al geregeld hebt gehoord, hieronder een liedje van Bear's Den.

Terug naar de dag van vandaag: Zeeuwen vinden steeds beter de weg naar het Wmo-loket. In één jaar tijd is het aantal aanvragen in Zeeland met 13 procent gestegen. Doel van de wet is om burgers te helpen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en del kunnen nemen aan de maatschappij. Je kan er bijvoorbeeld een beroep op doen als je vanwege je gezondheid een rolstoel of hulp in het huishouden nodig hebt, maar ook als je woning of vervoersmiddel aangepast moet worden.

Weer

Let op: het kan plaatselijk glad zijn op kleinere bruggen en viaducten. Verder begint de dag met brede opklaringen en in het binnenland een paar plaatselijke mistbanken, maar dat is vrij plaatselijk. De temperatuur ligt op -1 tot 2 graden. Af en toe wat zon, vanmiddag meer bewolking maar nog wel droog en maximum van 6 a 7 graden. Matige, later aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.