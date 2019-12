Biologische groenteteler wint inspiratieprijs: 'Mijn werk vind ik het mooiste vak dat er is'

René Dingemanse van Zeeuwse Hof wint inspiratieprijs. (foto: Gemeente Veere)

Ondernemer René Dingemanse teelt al biologisch en is volop bezig zijn bedrijf te verduurzamen. "Het toiletgebouw en een opslagloods worden momenteel gebouwd en moeten energieneutraal worden." Daarnaast heeft Dingemanse deze zomer een waterbassin gebouwd. "Zodat we overtollig regenwater in de winter kunnen opvangen en dat in de zomer weer de grond inbrengen."

'Ik praat graag over wat ik doe'

Dat laatste gaf volgens Dingemanse de doorslag bij de jury om hem de inspiratieprijs te gunnen. Het inspireren van anderen kost hem geen moeite. "Dat gaat vanzelf. Mijn werk, biologisch groente telen, vind ik het mooiste vak dat er is. Daar praat ik graag over. Zo kom ik weleens met mensen in gesprek of geef ik een rondleiding aan mensen die meer willen weten."