Nieuwe opleiding moet Kahase makkelijker aan baan helpen

Ze zijn nu bijna een maand bezig, de eerste leerlingen van het Participatielab van onderwijsinstelling Scalda. Ze volgen een mbo-opleiding niveau 1 bij de Sociale Werkbedrijven de Zuidhoek in Zierikzee en Orionis in Vlissingen. Een unieke vorm van onderwijs, aldus de teamleider van het lab Michel Meulmeester: "Bij het Participatielab zit een stukje extra begeleiding omdat het een samenwerking is tussen het onderwijs, de Sociale Werkbedrijven en het bedrijfsleven. Juist het les krijgen op locatie in combinatie met het begeleiden, maakt het uniek."

De opleiding is bedoeld voor mensen ouder dan zestien jaar, die bijvoorbeeld door een handicap of schooluitval geen opleiding hebben gevolgd. Voor hen moet sinds 2015 een baan worden gerealiseerd in het bedrijfsleven of bij de overheid. Ze kunnen niet meer zomaar bij een Sociaal Werkbedrijf terecht.

De taal vind ik nog moeilijk. Maar rekenen gaat goed, daar was ik vroeger ook goed in." Tsegezeab, leerling Participatielab Zeeland

Tsegezeab en Kahase zijn de eerste leerlingen van het Participatielab. Tsegezeab heeft in een maand al veel geleerd. "De taal vind ik nog moeilijk. Maar rekenen gaat goed, daar was ik vroeger ook goed in." Naast de opleiding werkt Tsegezeab in de horeca. Door het volgen van de opleiding hoopt hij makkelijk op zijn werk mee te kunnen en hogerop te komen. Kahase werkt nog bij de groenvoorziening van de Zuidhoek, maar ook hij hoopt een 'echte' baan te vinden.

In het kader van de Participatiewet, die in 2015 is ingevoerd, moeten er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt banen worden gecreëerd in het bedrijfsleven en bij de overheid. Tot nu toe wordt het streven in Zeeland niet gehaald.

Volgens Meulmeester is de opleiding in een goede periode in het leven geroepen. "Juist nu bedrijven zo staan te springen om personeel. De leerlingen krijgen na het afronden van de opleiding een startkwalificatie. De basis hebben ze dan en dan kunnen ze aan de slag of verder leren."

Scalda heeft begin dit schooljaar twee miljoen euro subsidie gekregen voor innovatieve samenwerkingsprojecten, waar het Participatielab onder valt. Met het geld wordt ook de samenwerking met bedrijven in de regio gezocht.