Vlissingen zet vuurwerkdetectiesysteem in tegen te vroeg vuurwerk afsteken

Knallend vuurwerk (foto: Omroep Zeeland)

In Oost-Souburg en in het Middengebied in Vlissingen worden binnenkort richtmicrofoons geïnstalleerd. Die microfoons kunnen aan de hand van de knallen snel bepalen waar het vuurwerk is afgestoken. Burgemeester Bas van den Tillaar: "Via een speciale app wordt de plek binnen tien seconden op de meter nauwkeurig doorgegeven aan politieagenten en boa's. Ze kunnen dan in zeer korte tijd daar aanwezig zijn en de mensen oppakken die het vuurwerk hebben afgestoken."

Nu niet te laat

De burgemeester denkt dat daarmee de pakkans wordt vergroot. "We krijgen zo een beter beeld van waar het groot feest is, en kunnen dus gerichter surveilleren. Normaal gesproken ben je altijd te laat als het vuurwerk is afgestoken, en nu niet." Het is een proef, benadrukt de burgemeester. "Na oud en nieuw gaan we evalueren en dan kijken we of we het volgend jaar weer inzetten."

