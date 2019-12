Gehandicaptenorganisaties Gors en Zuidwester gaan fuseren

Karin Smit, directeur Gors (foto: Omroep Zeeland)

Met de fusie, kunnen de twee zorgorganisaties hun kennis beter met elkaar uitwisselen. De zorg voor mensen met een beperking wordt steeds complexer. Dat vraagt om meer deskundigheid. "Samen kunnen wij de krachten bundelen en samen hebben we meer expertise in huis", zegt bestuurder Karin Smit van het Gors, "Zo komen er straks meer mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel."

'Cliënten houden hetzelfde team'

Cliënten zullen volgens Smits niet veel merken van een nauwere samenwerking met Zuidwester, zo vertelde zij eerder bij Omroep Zeeland: "Cliënten houden hetzelfde team met dezelfde gezichten", aldus Smit, "De gemiddelde cliënt gaat hooguit merken dat de kwaliteit van de zorg verbeterd."

(foto: Omroep Zeeland)

De fusie is ook ingegeven door het aanhoudende personeelstekort. "Door een fusie kunnen we meer continuïteit bieden in verschillende functies en rollen", legt Hans Waardenburg, bestuurder bij Zuidwester, uit. "Ook is er meer specialistische expertise beschikbaar. En er ontstaan meer mogelijkheden voor professionals. Hierdoor verhogen we onze kwaliteit en versterken we onze positie in de arbeidsmarkt."

'Dwingt tot samenwerking'

Het is onrustig in de gehandicaptensector in Zeeland. Alle instellingen kampen met gebrek aan personeel. Het nijpende tekort aan vooral gespecialiseerd personeel dwingt tot samenwerking in de regio. Zo fuseerde Tragel met Stichting DOOR op het gebied van zorg aan ex-gedetineerden. Binnen Zeeland werken de gehandicaptenorganisaties Tragel, Gors, 's Heeren Lo en Zuidwester steeds meer samen onder de noemer 'Zeeland onbeperkt'.

Komend jaar wordt de fusie tussen Gors en Zuidwester voorbereidt. Cliënten- en ondernemingsraden worden nog om advies gevraagd. Ook moet de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt nog toestemming verlenen.

Zuidwester is twee keer zo groot als Gors en biedt vooral zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Gors opereert alleen in Zeeland. Zuidwester heeft 1.780 mensen in dienst (992 fte's), Gors heeft 660 mensen in dienst (459 fte's). Zuidwester verleent aan 1635 cliënten zorg, waarvan 129 cliënten in Zeeland wonen. Gors verleent aan 1074 cliënten zorg. Bij een fusie wordt de organisatie de grootste zorgverlener voor mensen met een beperking in Zeeland, groter dan Tragel en 's Heeren Loo Zeeland (voorheen Arduin) samen.

