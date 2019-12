Eerder opstaan, langer onderweg met de trein naar Roosendaal door nieuwe dienstregeling

Treinreizigers (foto: ANP)

Op zondag 15 december gaat de nieuwe dienstregeling van de NS in. De trein naar Noord-Brabant vertrekt voortaan een minuut eerder, maar de Zeeuwen komen op hetzelfde tijdstip aan als voorheen.

Onduidelijk is of de trein op het traject langzamer gaat rijden of dat de NS meer speling in wil bouwen om te voorkomen dat reizigers in Roosendaal hun aansluiting missen. Bij de NS kon niemand die vraag beantwoorden.

Ook busvervoerder Connexxion past volgende week zondag de dienstregeling aan. Zo vervallen in Kamperland bij lijn 31 (Goes-Kamperland) en lijn 641 (Middelburg-Kamperland-Goes) drie bushaltes. Volgens Connexion komt de bus daardoor vaker zonder vertraging in Goes aan.

Buslijn Sas van Gent verdwijnt

Omdat de de doorgaande weg over de Westkade in Sas van Gent veel langer dicht blijft dan verwacht, rijdt er vanaf medio december geen gewone bus meer. De bus wordt vervangen door een haltetaxi die 1,5 uur van tevoren moet worden aangevraagd.

De Westkade werd eind februari afgesloten nadat duidelijk werd dat de kade ter hoogte van het bedrijf Rosier zo verzwakt is dat de weg spontaan kan verzakken of wegschuiven.

's Gravenpolder

Lijn 595 tussen Goes en Hoedekenskerke gaat in 's Gravenpolder een andere route rijden met 2 nieuwe en 2 vervallen haltes. De bus stopt niet meer in de Goesestraatweg, maar rijdt via een parallelle straat.