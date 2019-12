Dit doet stikstof met de Zeeuwse natuur

Begin 2017 ging in de Meeuwenduinen zo'n vijftig hectare op de schop; een fors deel van de bodemlaag werd verwijderd en woekeraars als Amerikaanse vogelkers, braamstruiken, grassoorten en meidoorns werden weggehaald. Op die manier kreeg het landschap weer het oorspronkelijke open karakter.

"Kijk, nu groeien hier alweer braam, brandnetels, kruiskruid en veel grassoorten. "Boswachter Marijke Lieman staat op een duin die twee jaar geleden nog helemaal kaal is geschraapt. Nu ligt er een groen tapijt met soorten die snel groeien als gevolg van de stikstofneerslag.

'We blijven achter de feiten aan lopen'

Het is de bedoeling dat het gebied - ook gecategoriseerd als 'grijsduin' - openblijft, met af en toe wat begroeiing. "Door de woekeraars verdwijnen er specifieke planten, zoals het rendiermos en bijvoorbeeld het duinviooltje. En daardoor verdwijnen ook diersoorten zoals de kleine parelmoervlinder, die op dat viooltje eitjes legt. Het is allemaal verbonden met elkaar", zegt Lieman. "We blijven achter de feiten aan lopen."

Wat is stikstof? (bron RIVM) Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78 procent van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Voorbeelden zijn stikstofoxiden (NO of NO2, verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). Stikstofoxiden komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie. Ammoniak komt met name van dieren in de veeteelt. Een klein deel komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer. Boeren gebruiken mest van dieren en kunstmest om hun land te bemesten. Een deel van die mest verdampt als ammoniak en komt zo in de lucht.

Scheepvaart-, auto- en vliegverkeer, veeteelt, industrie, bouwwerkzaamheden.... Allemaal veroorzaken ze uitstoot, waaronder stikstof. Bijna de helft van de stikstofdepositie in Zeeland komt uit buitenlandse industrie, vooral uit België.

Tekort aan kalk

De stikstofneerslag verandert ook de samenstelling van stoffen in de bodem. Zo kan er een gebrek aan kalk ontstaan. Niet alleen sterven daardoor sommige planten; vogels en andere dieren hebben kalk nodig. Er zijn al vogels gevonden waarvan de eierschalen te dun zijn, of met onvoldoende kalk in hun botjes, zegt Marijke Lieman:

Maar is het nou zo erg om wat soorten kwijt te raken? Lieman: "Dit grijsduin is bijzonder in Nederland, maar ook zeker in de wereld. Anders was het geen Natura 2000-gebied. Daarom moeten we het beschermen. En dus moeten we ook iets aan de stikstof-uitstoot doen, anders blijven we achter de feiten aanlopen."

Orchideeën lijden onder stikstof

Ook Natuurmonumenten pleit voor een gebiedsgerichte, duurzame aanpak. De organisatie voerde de afgelopen jaren vooral herstelmaatregelen uit in de Zeepeduinen op Schouwen en bij het Veerse Meer, waar kruidenrijke gebieden met onder meer orchideeën lijden onder stikstof.

Om deze orchideeën bij het Veerse Meer te behouden voert Natuurmonumenten regelmatig extra herstelmaatregelen uit (foto: Natuurmonumenten)

Maar ook buiten de Natura 2000-gebieden ziet Natuurmonumenten dat een paar plantensoorten veel andere soorten verdringen of - als het gaat om dieren - verjagen.

