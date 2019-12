Marijn (11) deelt liefde voor Feyenoord met meneer Cor

Meneer Cor is dementerend en woont op een speciale afdeling in Scheldehof. Marijn komt om de twee weken bij hem op bezoek. "Ik heb zelf een keer voorgesteld om langs te gaan nadat we een keer kerstkaarten hadden bezorgd en ik die meneer tegen kwam", zegt Marijn. "Ik ga wanneer het uitkomt. Want ik ben ook druk met school, huiswerk en voetbal."

Marijn is het soort vrijwilliger waar WVO Zorg naar op zoek is. Mensen die geen vaste tijden willen om als vrijwilliger langs te komen. Want het vaste bestand aan vrijwilligers vergrijst en dus zoekt WVO Zorg nu ook mensen die flexibeler met hun tijden om willen gaan.

Fans van Feyenoord

Marijn is 11 jaar oud en daarmee de jongste vrijwilliger bij het Scheldehof in Vlissingen. Hij deelt een gezamenlijke passie met meneer Cor. "We zijn allebei fan van Feyenoord. Daar praten we altijd over en we zingen heel vaak het clublied samen. Het is altijd gezellig bij hem."

Dat meneer Cor dementerend is, vindt Marijn geen probleem. "Iedere keer als ik langskom is hij vergeten wie ik ben. Dat is soms even schakelen, maar ik blijf het leuk vinden ook al zegt hij vaak hetzelfde. Als ik elke dag zou kunnen en ik had geen huiswerk, zou ik zeker iedere dag naar hem toe gaan. Met meneer Cor is het altijd gezellig."

Marijn en meneer Cor