Inwoners Schouwen-Duiveland willen jonge Zeeuwse vrouw als burgemeester

Zuidhavenpoort in Zierikzee (foto: Konrad Greil )

Maar of de gemeenteraad ook luistert naar deze voorkeuren is niet zeker. Robbert Lievense (Leefbaar Schouwen-Duoiveland), voorzitter van de vertrouwenscommissie die de selectieprocedure namens de gemeenteraad leidt, neemt de eisen van de bewoners mee. Maar meer wil Lievense er niet over zeggen.

Schaap met de vijf poten

De raadsleden hechten meer waarde aan de eisen dat de nieuwe burgemeester verbindend, boven de partijen moet staan en een netwerker is. Eisen die nog al algemeen lijken, maar dat is volgens Lievense allesbehalve het geval. "We zoeken wat dat betreft allemaal naar de schaap met de vijf poten", maar volgens hem is er in tien jaar tijd veel veranderd, toen de gemeente ook op zoek was naar een nieuwe burgemeester. "Toen wilden we vooral dat de burgemeester op het eiland bleef en nu willen we dat hij vooral het eiland verlaat om deuren te openen en verbindingen te leggen."

Man of vrouw

Lievense wil zich niet uitlaten over zijn voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke kandidaat, mochten de kwalificaties tussen beide gelijk zijn. "Dat zie ik tegen die tijd wel." Zelf ziet Lievense de functie van burgemeester nog niet zitten. "Misschien over een jaar of twintig. Als fractievoorzitter kan je meer invloed uitoefenen op het beleid dan als burgemeester, dan zweef je toch een beetje boven de partijen."

