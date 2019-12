Duurzaam bedrijfspand is duurder, maar met een trucje valt het wel mee

Er komt veel bij kijken om zodanig duurzaam te bouwen dat je aan de eisen van de BREEAM voldoet. De aannemer moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat ze duurzaam kunnen bouwen. Ook worden de materialen en de manier van bouwen onder de loep genomen. Je verzamelt punten om het certificaat te krijgen.

De eisen daarvoor zijn streng. Zo wordt aangeraden om zonnepanelen op het dak te leggen, maar ook niet te veel. De panelen zijn vaak niet op een duurzame manier gemaakt dus als je er te veel van hebt, kan je dat ook weer punten kosten voor het certificaat.

Inheemse planten

Roel Aldewereld heeft als adviseur een grote rol gespeeld in het bouwproces: "Er komt een hoop bij kijken. Maar het is mooi om te merken dat je veel kan winnen op het gebied van bouwen met respect voor mens en milieu. Er is ook over heel veel dingen nagedacht."

"De planten om het pand heen hebben geen extra water nodig en zijn het inheemse planten. Voor de mensen op kantoor is de werkomgeving ook verbeterd. Zo is er altijd frisse lucht en de lichtinval is zoveel mogelijk op een natuurlijke manier geregeld. Dat draagt allemaal bij aan de duurzaamheid", aldus de adviseur.

BREEAM is het belangrijkste instrument om de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. In 2019 zijn er al honderd bedrijven in Nederland beloond met een BREEAM-certificaat.

Het is niet goedkoop om aan het BREEAM certificaat te voldoen. Door alle eisen valt de bouw duurder uit dan regulier bouwen, maar daar is een 'trucje' voor, zegt de adviseur. "De kosten liggen tien tot vijftien procent hoger. Maar een groot deel daarvan kan je weer terugkrijgen dankzij subsidies uit Brussel. Ik geloof dat dat bij ons ongeveer zeventig procent was dus uiteindelijk vallen de extra kosten wel mee."

Mogelijk nog twee gebouwen met certificaat

In Zeeland staan nog vier andere gebouwen die aangemeld zijn en in de toekomst misschien het certificaat ontvangen: twee winkelcentra in Vlissingen en Middelburg, een bank in Goes en een supermarkt in Kapelle. Zij proberen ieder jaar iets duurzamer te worden maar halen nog niet genoeg punten voor een certificaat.

Volgens Adri Bruijnooge van het visbedrijf heeft het duurzaam bouwen de toekomst: "Als ik kijk naar hoeveel bedrijven in onze sector, dus gerelateerd aan voeding, al op deze manier bouwen dan denk ik dat het steeds groter wordt. Zeker als je aan de hoogste eisen wil voldoen."