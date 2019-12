Ouderen in actie: 'Zonder die bus kom ik straks mijn huis niet meer uit!'

De ouderen hebben de actiegroep Actie behoud Servicebus 569 opgericht en houden enquêtes onder de gebruikers. Met de uitkomst daarvan willen zij nog deze maand in gesprek gaan met wethouder Carla Doorn (LPM).

'Verschrikkelijk dat de bus verdwijnt'

In het kleine busje zeggen de oudere reizigers dat de bus 'onmisbaar' is. Alle twaalf inzittenden zijn het daarover eens. Ger van Waegeningh (86) gebruikt de bus drie keer per week en is een van de initiatiefnemers van de actie. "Verschrikkelijk dat de bus verdwijnt", zegt zij. "Dan kan ik niet meer weg. Dan zit ik binnen."

Ger van Waegeningh (l) en Beatrix Meindertsma (r) komen in actie voor behoud van de servicebus (foto: Omroep Zeeland)

Veel ouderen die niet meer kunnen of durven fietsen zijn afhankelijk van de servicebus. De verzorgingsflats liggen grotendeels in de buitenwijken van de stad. Voor een boodschap nemen zij de servicebus. Die kost hen één euro per rit, heeft een lage instap en de chauffeur helpt om alle rollators naar binnen te tillen.

Zelfstandig wonen zonder vervoer: Dat kan niet!" Beatrix Meindertsma (84 jaar)

"Er komen steeds meer ouderen, die zelfstandig moeten blijven wonen", zegt Beatrix Meindertsma (84). "Nou, je kunt niet zelfredzaam zijn als je geen vervoer hebt." Zij neemt de bus naar het stadscentrum om boodschappen te doen, koffie te drinken of naar de bibliotheek te gaan. "Die bus is heel belangrijk. Anders kom ik mijn huis niet uit."

De servicebus (lijn 569) is de enige bus die door de buitenwijken van Middelburg rijdt (foto: Moovit)

Alternatief is de Wmo-taxi, maar daar kleven nadelen aan volgens Beatrix Meinderstma: "Dan moet je anderhalf uur van tevoren bellen." "Dat is niet praktisch", valt Ger van Waegeningh haar bij. "Wel voor een bezoek aan de dokter, maar niet voor sociale contacten."

Middelburg bezuinigt

Wethouder Doorn (LPM) is bereid om alternatieven te onderzoeken. Maar of zij veel kan bieden? De stad moet bezuinigen. In oktober kondigde het stadsbestuur zes miljoen bezuinigingen op de zorg aan. "Misschien kan de bus drie dagen rijden in plaats van vijf dagen in de week", stelt Ger van Waegeningh voor, "Dat scheelt in de kosten."