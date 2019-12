'Bouw een dam in de Oosterschelde'

Siebe Kramer (foto: Omroep Zeeland)

De Oosterscheldekering heeft namelijk een houdbaarheidsdatum. Door de klimaatverandering gaat de huidige kering tot ongeveer 2050 mee en zal de kering in de toekomst veel vaker moeten sluiten door hoog water. Ondertussen wordt er al jaren gepraat over oplossingen, er wordt onderzoek gedaan, maar: "Bij het Deltacongres half november riep Ria Geluk nog: "Ga eens aan de slag. Er gebeurt niks!"

'De Deltaweg kan dan een vierbaansweg worden'

Ook een interview waarin onderwaterbioloog Peter van Bragt zijn zorgen uit over het welzijn van de Zeeuwse delta en het verbreden van de Deltaweg vormen 'triggers' om met een plan te komen. "Ik hoor steeds dat de Deltaweg niet verbreed kan worden omdat de brug te smal is", zegt Kramer. "Als je nou ziet hoeveel verkeer er tegenwoordig over die brug gaat... Het is een rijdende file." Hij oppert op de dam een tweebaansweg te maken. "In combinatie met de brug heb je dan een vierbaansweg."

Siebe Kramer vertelt in het radioprogramma Zeeland wordt wakker over zijn plan

Als Kramer zijn zin zou krijgen, wordt de Oosterschelde opgedeeld in een westelijk en een oostelijk bekken. "Het westelijk bekken heeft dan volledig getij", zegt Kramer. Het oostelijk bekken wordt dan grotendeels afgesloten, waardoor het zoute water - en de natuur - op termijn verandert. In de dam moet wel een doorlaatmiddel komen en een opening voor recreatieve schepen en vissersboten. "Als je dan ook een doorlaat maakt met het Volkerak-Zoommeer heb je daar ook een goede verbinding."

Ten oosten van de Zeelandbrug zou een dam moeten komen, vindt Siebe Kramer (foto: Arjo Nieuwkoop)

Of dit een haalbaar plan is, is de vraag. Zo zouden onder andere de dijken aan de kust van Schouwen-Duiveland verstevigd moeten worden, iets wat veel geld kost. Net als het bouwen van een dam. Kramer zal het in zijn rol als voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde in ieder geval niet meer zien gebeuren, hij neemt op 1 januari 2020 afscheid en wordt opgevolgd door Krijn Jan Provoost.

