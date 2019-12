Weer tiener beroofd op Oude Vlissingseweg

Politieauto (foto: ANP)

Zo werd een 17-jarige jongen uit Middelburg in augustus beroofd toen hij over de Oude Vlissingseweg fietste. Onder bedreiging van een vuurwapen gaf hij zijn tas aan twee jongens. In maart kreeg een jonge Middelburger klappen toen hij zijn telefoon niet wilde afgeven. Ook hij werd bedreigd met een vuurwapen en had te maken met twee daders. Twee dagen eerder werd een 16-jarige Vlissinger bedreigd en beroofd.

Signalement: zwarte kleren, vermoedelijk 16 jaar oud

De politie onderzoekt of de zaken met elkaar te maken hebben. Over de daders van gisteravond, vermoedelijk jongens van een jaar of zestien oud, is een signalement uitgegeven. De ene jongen is ongeveer 1,70 meter lang. Hij droeg een zwarte jas en had een capuchon op, droeg een zwarte broek, zwarte schoenen, een grijze sjaal en zwarte handschoenen.

De andere jongen is ongeveer 1,65 meter lang. Droeg een zwarte jas, zwarte broek en zwarte Nike Air Max schoenen met witte details in de zool. Hij had een North Face muts op en droeg verder een zwarte sjaal.