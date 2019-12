Zeeuws visbedrijf krijgt voet aan de grond in Amerika en gaat dertig keer meer produceren

Yellowtail Kingfish (foto: Omroep Zeeland)

De locatie bij de Zeelandbrug gaat flink uitbreiden. Op dit moment produceert Kingfish Zeeland daar 600 ton vis. Als de uitbreiding op Noord-Beveland klaar is dan kan er jaarlijks duizend ton geproduceerd worden. De verwachting is dat dat in 2020 zover is.

Zesduizend ton vis

De kwekerij in Jonesport, in de Amerikaanse staat Maine wordt veel groter. Daar moet jaarlijks zesduizend ton vis geproduceerd worden. In totaal hoopt het bedrijf in de komende vijf jaar wereldwijd meer dan twintigduizend ton kingfish te kunnen produceren.

Kingfish Zeeland is de afgelopen tijd op zoek geweest naar investeerders en heeft die gevonden. Rabobank en de Franse investeerder Creadev zijn de belangrijkste financiers. Beide partijen investeren ongeveer evenveel, maar precieze bedragen zijn niet bekendgemaakt. Als alles volgens planning loopt kan de bouw in de Verenigde Staten in mei 2021 beginnen.

Kweek bij Zeelandbrug, grootgebracht in Kats

Bij Kingfish Zeeland worden vissen op het land gekweekt bij de Zeelandbrug. In grote bakken worden ze grootgebracht in Kats. Kingfish is een roofvis dat wel twee meter groot kan worden. Het dier leeft voornamelijk in de wateren rond Australië.

