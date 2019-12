Bloed prikken aan huis straks makkelijker in Zeeuws-Vlaanderen

Bloed afnemen kan straks makkelijker bij patiënten thuis. (foto: ANP)

DB gaat vanaf april 2020 de bloedafnames op de prikposten in de wijk en bij mensen thuis verzorgen. Van der Maas: "Zij hebben een manier van werken ontwikkeld waardoor ze sneller, makkelijker en beter op de patiënt gericht kunnen werken." Daardoor kunnen meer mensen thuis geprikt worden.

Genoeg werk in het laboratorium

Dat sluit volgens Van der Maas aan bij de zorg van nu. "In deze tijd, waarbij mensen langer thuis moeten blijven wonen, is het belangrijk dichter bij de mensen thuis service te kunnen verlenen. Daar hebben we een partner voor gezocht die daar beter in is dan wij."

Het bloed dat DB afneemt gaat, net als nu, gewoon naar het laboratorium van ZorgSaam. Van der Maas: "Op die manier houden we de hoeveelheid werk in het laboratorium op peil, waardoor het op een toekomstbestendige manier in gebruik kan blijven."

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op de vraag wat voor gevolgen het heeft voor het huidige personeel, antwoordt Van der Maas: "Het personeel gaat in grote mate hetzelfde werk doen, maar dan volgens de manier van werken zoals DB die heeft ontwikkeld."