'Crisis? Het is absoluut geen crisis bij Hoek' (foto: Orange Pictures)

Hoek speelde in november tegen de gehele top-3 van de Derde Divisie. Tegen Harkemase Boys ging de ploeg hard onderuit, 6-0. Ook koploper Sparta Nijkerk was flink te sterk, 2-4. Afgelopen weekend volgde een 0-0 tegen DVS'33. Na tien tegendoelpunten in twee wedstrijden besloot Gevaert iets verdedigender te gaan spelen. "We hebben tegen DVS'33 iets meer uit de organisatie gespeeld. Tegen een goede club pakten we een punt. Dat was een prima resultaat."

Toch was het niet toevallig dat juist deze week Gevaert met de technische en sponsorcommissie van de club om tafel zat. Daar werd vooral gesproken over versterkingen. "Ik vind dat we in elke linie posities hebben die beter ingevuld kunnen worden. In de winter hoop ik dat er nog wel wat bijkomt, maar de meeste versterkingen moeten volgende zomer aan de selectie worden toegevoegd. Daar zijn de mensen van Hoek het mee eens."

Joshua Patrick (DVS'33) is gevaarlijk voor de goal van Hoek (foto: Orange Pictures)

Morgen komt de nummer tien uit de competitie op bezoek. De ploeg van oud-Hoek spits SteDoCo. "Hoek heeft het altijd moeilijk tegen deze club. Het is een lastige tegenstander en ik denk ook dat ze te laag staan. Ze zouden hoger op de ranglijst moeten staan. Het wordt niet makkelijk, maar een overwinning is zeker welkom. Het is eventjes geleden."

Die zege zal Hoek moeten gaan boeken zonder Erwin Franse, Sepp Vereecke en Gert-Jan van Leiden. Alle drie die spelers komen dit kalenderjaar niet meer in actie vanwege blessures.