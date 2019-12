'Kingfish Zeeland kan nog tien keer zo groot worden'

Kingfish van 3 maanden oud (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Ohad Maiman zegt dat de markt om een uitbreiding vraagt: "We hadden onze jaarproductie al in maart verkocht en moesten quota gaan instellen voor onze klanten. Er is dus een sterke markt die meer capaciteit aan kan. Wij hebben ook het voordeel dat we makkelijk kunnen leveren in Europa zonder dat de vis uit Japan of Australië moet komen."

Op dit moment produceert Kingfish Zeeland op de locatie bij de Zeelandbrug 600 ton vis. Als de uitbreiding op Noord-Beveland klaar is, kan daar jaarlijks duizend ton geproduceerd worden. In de kwekerij in Amerika moet jaarlijks zesduizend ton vis geproduceerd worden. In de komende vijf jaar hoopt het bedrijf meer dan twintigduizend ton kingfish te kunnen produceren.

De verdubbeling van de capaciteit in Kats is de eerste fase volgens Maiman. "In de toekomst zou dat in theorie vijf tot tien keer zoveel kunnen worden. Dat hangt af van de markt. De eerste stap in Amerika is dat daar tien keer zoveel kan worden geproduceerd. Het is voor ons groot en uitdagend, maar op de wereldwijde markt is het een druppel in de oceaan."

Banen voor Zeeland?

De uitbreiding in Kats gaat ook banen opleveren al is nog moeilijk in te schatten hoeveel dat er zullen zijn volgens Maiman. "Als we maximaal zouden groeien de komende jaren dan hebben we ruim zeventig personeelsleden nodig. Dat zijn er nu 37. Maar dat gaat is fases, geleidelijk. We moeten sowieso in overleg met lokale overheden en Rijkswaterstaat voordat we verder kunnen groeien. De komende jaren willen we eerst de eerder aangekondigde uitbreiding tot een succes maken."

