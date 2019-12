De kogel is door de kerk: Zanddijk bij Yerseke wordt deels verlegd

Ook komt er een viaduct bij de spoorwegovergang. De Zanddijk is al jaren één van de gevaarlijkste wegen van Zeeland. De afgelopen jaren zijn er vijftig ongelukken gebeurd. De nieuwe weg komt voor een deel door de polder te liggen.

Geen nieuwe op- en afritten

De provincie pleitte eerder ook nieuwe op- en afritten richting de A58. Want niet alleen de weg, maar ook de verkeerssituatie bij afslag Kruiningen- Yerseke is al jaren gevaarlijk. Door de slechte doorstroming staan er regelmatig twee rijen auto's op de afslag, terwijl er maar één rijbaan is en staat er soms file tot in de Vlaketunnel.

Maar in november werd bekend dat Zeeland daar niet de gevraagde zeventien miljoen euro van het Rijk voor krijgt. Dat was toen de uitkomst van een overleg tussen provinciebestuurder Harry van der Maas en twee ministers. Van der Maas zegt daar nu over: "Dat is jammer, maar het Rijk kiest voor andere prioriteiten."

'Veiliger voor iedereen'

Het provinciebestuur kiest nu voor de 'bruine' variant. Van der Maas: "Ik denk dat de weg zo veiliger wordt voor alle gebruikers. Ook voor de kwetsbare als bijvoorbeeld fietsers. Door het aanleggen van deze nieuwe weg is Yerseke straks optimaal bereikbaar."

Het kan volgens Van der Maas vanwege alle procedures nog wel een jaar tot anderhalf jaar duren voordat de eerste spa voor de nieuwe weg de grond in gaat. Op 17 december is er een informatiebijeenkomst in Partycentrum de Lepel in Yerseke.

Zanddijk in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

