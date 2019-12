SVRZ investeert miljoenen in tilliften voor ouderen

Deze tilliften gaat SVRZ beschikbaar maken voor alle cliënten (foto: SVRZ)

Het systeem zorgt ervoor dat cliënten makkelijk uit bed worden gehaald. Aan de plafonds in alle kamers komt een railsysteem waar het liftsysteem aan kan worden gehangen. Niet in elke ruimte komt ook daadwerkelijk een tillift, in totaal komen er ruim 400 apparaten die in iedere kamer zijn te gebruiken en in het systeem geklikt kunnen worden. Het railsysteem wordt door de hele kamer gemonteerd en kan tot aan de badkamer komen.

Goed voor de medewerkers

Voor SVRZ is het een flinke investering, maar het moet op termijn ook veel opleveren. Vanwege de vergrijzing in Zeeland zal het aantal ouderen de komende jaren toenemen en vanwege een toenemende schaarste van het aantal medewerkers wil het bedrijf zuinig zijn op z'n mensen. Door deze tilliftsystemen te kopen moet het werk lichter worden.

Saskia van Dam, fysiotherapeut SVRZ: "Ik heb van veel medewerkers in de zorg gehoord dat ze blij zijn met de komst van de plafondliften. Dit maakt de zorg echt lichter, in de lift is de cliënt met één hand te verplaatsen, zonder dat er een lastig onderstel van de lift in de weg zit." Uiteindelijk is dit nieuwe systeem ook fijner voor de cliënten. "Dat komt omdat de mensen die dagelijks voor hen zorgen dit met een glimlach kunnen blijven doen."

Duurzaamheid

Naast aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers plaatst SVRZ ook 6.500 zonnepanelen op de daken van haar eigen locaties. Schakelt het nog dit jaar nog over op een wagenpark met elektrische auto's en gaan de eerste twee locaties van SVRZ dit jaar van het gas af.

SVRZ biedt in meer dan 50 locaties door heel Zeeland kleinschalige verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning aan ouderen voor een korte of langere periode.