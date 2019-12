'Als Zeeuwen zuinig zijn, was Cruijff er één. Wat was die zuinig!'

Van Hanegem wordt door voetballiefhebbers gezien als de beste Nederlandse speler, na Johan Cruijff. Tegenwoordig laat Van Hanegem (76) zich vooral gelden in columns in het Algemeen Dagblad. Hij spaart niemand. Vooral zijn geliefde club Feyenoord, waar hij successen vierde als speler én trainer, moet het vaak ontgelden.

Alle bestuursleden eruit

"Wat ik zou doen als ik het voor het zeggen had bij Feyenoord? Ik zou alle bestuursleden eruit gooien. Tenminste, als ik ze ken. Want ik zie ze nooit", zo reageert Van Hanegem op een vraag vanuit het publiek. Ook laat De Kromme weten geen voorstander te zijn van een nieuw stadion voor Feyenoord. Het levert hem direct applaus vanuit de zaal op van de aanwezige supporters van Feyenoord.

Het publiek kan tijdens de show kijken naar fragmenten uit de loopbaan van Van Hanegem. Zo komen anekdotes over Feyenoord, Oranje en de WK's van 1974 en 1978 één voor één voorbij.

Het publiek geniet er met volle teugen van. "Toen een journalist mij vroeg of ik wat had opgestoken van de trainerscursus bij de KNVB antwoordde ik: ja, een sigaret. Dat vond Foppe de Haan (destijds cursusleider, redactie) niet zo leuk."

Willem van Hanegem (foto: Omroep Zeeland)

Presentator Eddy van der Ley geeft de voorzetjes die door Van Hanegem ingekopt worden. Ook zijn band met Breskens en Zeeuws-Vlaanderen wordt besproken.

Band met Breskens

Het levensverhaal van Van Hanegem is bekend. Hij wordt geboren in Breskens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de familie Van Hanegem zwaar getroffen door het bombardement in 1944. Van Hanegem verliest veel familieleden onder wie zijn vader Lo en broer Izaak. Moeder Anna van Grol verhuist met de kinderen naar Utrecht, waar Willem opgroeit.

De band met Breskens blijft, want jaarlijks viert de familie vakantie in Zeeuws-Vlaanderen. Willem vertoeft vooral op het strand.

Hond Wodan

Ook als Willem doorgebroken is als voetballer komt hij nog regelmatig op vakantie naar Breskens. Een beroemde anekdote over de mogelijke transfer van Van Hanegem naar Olympique Marseille passeert de revue in het Scheldetheater. Het gezin Van Hanegem twijfelt over de transfer naar Frankrijk, waar Van Hanegem veel geld kan verdienen. Hond Wodan mag beslissen tijdens de vakantie in Breskens. "Hij blafte, toen ging de transfer niet door".

Cruijff of Keizer?

"Piet Keizer was wel een hele mooie speler om te zien", zegt Van Hanegem als hij moet kiezen tussen Cruijff of Keizer. "Hij had ook een Zeeuw kunnen zijn. Een beetje eigenwijs." Cruijff had geen Zeeuw kunnen zijn volgens Van Hanegem. "Nee, maar wel als je zegt dat Zeeuwen zuinig zijn. Wat was die zuinig!"