Kamelen geëvacueerd na brand in schuur in Wemeldinge

De schuur stond tegen het huis aan. Het vuur sloeg via het dak over naar de woning. Kamelen die in een naastgelegen gebouw stonden zijn een wei geëvacueerd. In het huis waren geen mensen meer aanwezig.

Tegen vier uur gaf de officier van Dienst het sein brand meester. De schuur is in zijn geheel afgebrand maar de woning is behouden gebleven. Daar is wel forse rook- en waterschade.