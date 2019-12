BHV-escaperoom: 'Zonder BHV-kennis kun je niet ontsnappen'

"Alle puzzels die de deelnemers moeten oplossen zijn gerelateerd aan de theorie die een BHV-er moet weten. Op die manier hoeft het niet meer in een leslokaal te worden behandeld", vertelt Niek Ridderhof, de eigenaar van het bedrijf. In totaal kunnen er maximaal zes cursisten in de escaperoom en tijdens het spel worden ze in de gaten gehouden via beveiligingscamera's. "De instructeur kan dan zien welke handelingen eventueel verkeerd worden uitgevoerd en dat wordt dan aan het einde besproken tijdens de evaluatie", zegt Ridderhof.

Educatief

Bij de gebruikelijke escaperoom krijgen de deelnemers zestig minuten de tijd om te ontsnappen uit een ruimte door puzzels op te lossen. In deze escaperoom gaat dat net even anders. "Onze escaperoom is heel educatief en het ontsnappen binnen de tijd is bij ons niet zozeer van belang. Het belangrijkste is dat de opdrachten goed worden opgelost want dat zou betekenen dat de cursisten hun theorie beheersen", aldus Ridderhof.

Niek Ridderhof en Peter Verweij controleren of de cursisten de opdrachten op de juiste manier uitvoeren (foto: Omroep Zeeland)

Helaas was het BHV'er Edwin van Zetten niet gelukt om met zijn team binnen de tijd de deur te openen. "Het was te moeilijk", zei hij. "De theorie die werd behandeld hadden we vorig jaar geleerd en dat is niet blijven hangen." Ondanks dat vond Van Zetten het wel leuk om te doen. "Het was heel gaaf en het sloot uiteindelijk goed aan op de theorie. Op deze manier heb ik wel kunnen testen hoe goed mijn kennis was", aldus Van Zetten.

Afstudeerproject

Het idee is ontstaan uit een afstudeerproject van Ridderhof. "Ik moest een manier bedenken waardoor we meer BHV-cursisten naar Tholen konden krijgen. Een escaperoom was toen behoorlijk booming dus de combinatie van saaie theorie met een escaperoom was snel gemaakt", zegt Ridderhof. Er zijn nu twee escaperooms die zowel op brand en ontruiming als op eerste hulp zijn gebaseerd.

