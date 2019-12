Hattrick Hubregtse voor winnende koploper Kloetinge

Jeremy Hubregtse scoorde een hattrick (foto: Joep Zoeteweij)

Kloetinge begon aan de wedstrijd in exact dezelfde basisopstelling als vorige week. De wedstrijd was goed en wel begonnen of de bal lag al op de stip na een handsbal van een speler van GRC'14. Het was Jeremy Hubregtse die na een minuut en 43 seconden de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zette van elf meter. Diezelfde Jeremy Hubregtse verdubbelde na een kwartier spelen de voorsprong voor de ploeg van trainer Marcel Lourens. Na een corner stapt Huib van Hecke over de bal heen waarna de bal op randje zestien bij Hubregtse belandt, die uithaalt.

In de tweede helft ging Kloetinge verder waar het was gebleven toen Roy Mulder de 3-0 op het bord zette een kleine tien minuten na rust. Routinier Daan Esser tekende voor de 4-0 en kort daarna kreeg Kloetinge opnieuw een strafschop en opnieuw was het Jeremy Hubregtse die scoorde en daarmee was zijn hattrick een feit.

Koploper

De wedstrijd van de nummer twee in de stand Nieuw Lekkerland tegen Oranje Wit werd gestaakt waardoor Kloetinge vooralsnog verder uitloopt op de concurrentie.

Scoreverloop

1-0 Jeremy Hubregtse (1)

2-0 Jeremy Hubregtse (15)

3-0 Roy Mulder (53)

4-0 Daan Esser (68)

5-0 Jeremy Hubregtse (70)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser (Huub Wolters/75), Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder, Ronaldo Meijer, Valentijn van Keulen, Daan Esser (Luuk van Vossen/71), Jeremy Hubregtse, Huib van Hecke (Xander van der Poel/65)