Onrecht zet Zeeuwen aan tot schrijven

Een van de verhalen tijdens Amnesty's Write for Rights (foto: Omroep Zeeland)

De verhalen zijn schrijnend. Zo zit Yiliyasijiang Reheman, een jonge Oeigoer, als twee jaar in een heropvoedingskamp in China. Tenminste dat denkt zijn familie. Het is een verhaal dat burgemeester Harald Bergmann van Middelburg raakt. Hij besluit zelf een brief te schrijven naar de Chinese president Xi. ''Als je schrijft dan neem je even de tijd om alles tot je te nemen.'' En dan besef je dat we het in Nederland goed hebben. ''Als je wordt opgepakt, krijg je een advocaat en dan kom je nog voor een rechter. In landen als China gaat het er anders aan toe. Daar word je opgepakt zonder reden en je moet er maar achter zien te komen of je familie weet dat je vastzit.''

Burgemeester Harald Bergmann schrijft een brief aan de Chinese president voor de vrijlating van Oeigoer (foto: Omroep Zeeland)

De Oeigoerse Yiliyasijiang Reheman is jong maar niet de jongste van de tien. Er zitten pubers van 13, 14 jaar bij de gevangenen die Amnesty vrij wil hebben. Mensen kunnen de jongeren ook zelf een hart onder de riem steken. ''Je kan kiezen tussen een kaartje met een boodschap of met een plaatje'', legt Frans Vijlbrief van Amnesty Walcheren uit. ''Amnesty zorgt dat het op de plek van bestemming komt. Dus de jongen of het meisje dat je schrijft, krijgt in de meeste gevallen ook echt dat kaartje.''

Wereldwijd

De jongeren krijgen niet alleen post uit Middelburg, maar ook uit Goes en andere plekken in Nederland. ''Als het goed is, krijgt de persoon duizenden kaartjes van over de hele wereld. Deze actie wordt in heel de wereld gevoerd rondom 10 december, de Dag van de Mensenrechten.'' Op die dag, en op 11 december, kunnen er op verschillende plekken in Middelburg en Goes kaartjes voor de actie van Amnesty worden getekend.