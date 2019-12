Danny Vera over unieke prestatie: 'Het is leuk en bizar'

Danny Vera hoogste binnenkomer in de Top 2000 (foto: Omroep Zeeland)

NPO Radio 2 maakte gisteren bekend dat Roller Coaster de hoogste nieuwe binnenkomer ooit is in de Top 2000. Met de vierde plaats verbetert hij Someone Like You van Adele die in 2011 binnen kwam op nummer 6.

Steun aan mensen

"Ik hoor dat het lied aan veel mensen steun biedt. Ik schreef het zelf omdat mijn leven een achtbaan van emoties was. Ik stond er toen niet bij stil dat ook veel andere mensen zich kunnen inleven in de tekst. Maar ik heb nooit campagne gevoerd en gezegd: stem op mij. Ik vind het voornamelijk heel mooi dat dit gebeurt", vertelde hij aan Omroep Zeeland.

Luister hier naar het gesprek:

Danny Vera: het is bizar

Danny weet nog niet of hij op Oudejaarsavond speciaal de radio aanzet als Roller Coaster wordt gedraaid. "Ik weet niet waar ik ben op die dag. We zien wel."

Nog meer lijsten

Danny Vera zegt al jaren dat hij niet veel waarde hecht aan lijsten en onderscheidingen. 'Muziek is geen wedstrijd', vindt de Zeeuwse singer-songwriter. Toch kan hij terugkijken op een jaar waarin zijn Roller Coaster een belangrijke rol speelt in vooraanstaande hitlijsten. Zo kwam hij op de eerste plek binnen in onze eigen Zeeuwse Top 40. Bij de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 belandde Roller Coaster op de zestiende plek, de hoogste nieuwe binnenkomer. Ook in de Top 4000 van Radio 10 was Danny de hoogste nieuwe binnenkomer. Tevens werd hij de hoogst genoteerde Nederlandse artiest in de lijst. Bij de start van deze hitlijst kreeg Vera uit handen van de Zeeuwse DJ Jeroen Nieuwenhuize en Gerard Ekdom enkele awards uitgereikt.

DJ Danny

Voor wie geen genoeg van Danny Vera kan krijgen: hij presenteert elke zondagmiddag tussen 17:20- en 18:00 uur zijn eigen radioprogramma bij Omroep Zeeland. Daarin draait hij zelfgekozen liedjes die je ook kunt vinden in het Spotify-lijstje van het programma.