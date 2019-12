Oostkapelle wil voetbalveld niet afstaan voor woningbouw

In oktober presenteerde de gemeente Veere het plan om 34 miljoen te investeren in maatschappelijke voorzieningen (MFA) in vier dorpskernen. De bedoeling is dat in Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle sportaccommodaties,dorpshuizen en scholen worden gerenoveerd, vergroot of mogelijk zelfs opnieuw gebouwd.

Om deze kostbare plannen te realiseren is er geld nodig, veel geld. Als oplossing heeft de gemeente bedacht om de grond waar nu gevoetbald en getennist wordt, te verkopen aan een projectontwikkelaar die er (recreatie)woningen neer kan zetten.

Verkeerde keelgat

In Oostkapelle zijn ze blij met de komst van een zogenaamde Multifunctionele Accommodatie (MFA) maar is de verhuizing van hun sportveld in het verkeerde keelgat geschoten.

Supporters van vv Oostkapelle hebben een spandoek opgehangen uit protest tegen de plannen van de gemeente (foto: Omroep Zeeland)

Ad Coppoolse, voorzitter van vv Oostkapelle: "De gemeente wil met deze grond andere plannen in de gemeente financieren. Dat gaat hem wat ons betreft niet worden. We zitten hier al sinds 1976 en willen hier graag blijven." Duinhelm is, zo zegt de voorzitter, erg verweven met de Oostkapelse gemeenschap. Er zijn plannen voor een kunstgrasveld, die zijn ook al gang gezet 'maar nu hangt onze hele toekomst aan een zijden draadje.'

Recreatiewoningen

Ook de dorpsraad sluit zich aan bij de sportclubs. "Als dorpsraad zijn we blij met de combinatie van onderwijs, sport en ontmoeting in het hart van het dorp. Maar Oostkapelle is niet gebaat bij de bouw van meer recreatiewoningen. Zeker niet op deze markante locatie in het groene hart van ons dorp", zijn de woorden van één van de leden tijdens een gemeenteraadsvergadering eind oktober.

Wanneer de sportvelden verplaatst moeten worden en wat de nieuwe locatie is, is niet bekend. Woensdag 11 december is er in Oostkapelle een speciale bijeenkomst van de dorpsraad waar dit onderwerp uitvoerig zal worden gesproken.