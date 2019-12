Terneuzen vindt in David Destorme nieuwe trainer

David Destorme aan het begin van het seizoen toen hij de honneurs waarnam bij Hoek (foto: Orange Pictures)

Destorme was vorig seizoen assistent-trainer van Hoek en zat, na het vertrek van Hugo Vandenheede, zelf ook als interim-trainer op de bank bij de club die speelt in de Derde Divisie. Toen Lieven Gevaert werd aangesteld, besloot Destorme te vertrekken. Destorme is al lang woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen en speelde onder andere voor Hoek en FC Axel. Ook was hij profvoetballer bij KV Mechelen.

Bij Terneuzen vertrok Daan Eikenhout in oktober nadat hij daar in de zomer begon. De afgelopen wedstrijd stond Tom Nieuwelink voor de groep. Hij zal volgende week voor het laatst op de bank zitten als de derby tegen Philippine wordt gespeeld. Dat is de laatste wedstrijd voor de winterstop.