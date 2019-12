Zeeland Wordt Wakker: Schrijven tegen eenzaamheid, koop lokaal en een natte dag

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen, het weer wordt er de rest van de dag niet beter op. Voor wat warmte en vrolijkheid moet je dus niet buiten zijn...

Stormachtige wind op de boulevard van Vlissingen (foto: Kees Marijs uit Arnemuiden)

Maar daar hebben ze in Hulst wat op bedacht. Vandaag start daar een kerstkaartjesactie voor mensen die zich alleen voelen. Iedereen die wil kan tussen 13.00 en 15.30 terecht op de Grote Markt waar in de infokar van Hulst voor Elkaar een kerstkaartje kan worden geschreven. De stichting Hulst voor Elkaar zorgt er dan vervolgens voor dat de kaarten terechtkomen bij de mensen die daar blij van worden en zich zo iets minder alleen voelen.

Vrolijkheid

En voor wat vrolijkheid moet je vanavond in het Ledertheater in Oostburg zijn. Daar trapt om 20.15 uur Maikel Harte zijn traditionele theatertournee langs de Zeeuwse theaters af met zijn dertiende eindejaarshow. Dit keer blikt hij met zijn show De knop om terug op het afgelopen jaar. na Oostburg gaat de tournee verder langs de Mythe in Goes, de Stadsschouwburg in Middelburg en het Scheldetheater in Terneuzen.

Odile de Pooter start stickeractie voor meer aandacht lokale ondernemers (foto: Omroep Zeeland)

Online of in de winkel?

Odile de Pooter uit IJzendijke heeft een verzoek aan alle mensen die de komende dagen op pad gaan om inkopen te doen voor de feestdagen; doe dat bij een lokale ondernemer. De Pooter vindt het belangrijk dat lokale ondernemers juist in deze tijd wat extra aandacht krijgen. Ze is daarom een sticker-actie begonnen om mensen er bewust van te maken.

Onstuimig weer bij Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het weer

de dag begint vandaag winderig en nat. Moet je nog naar buiten vandaag, doe dat dan in de loop van de ochtend wanneer het iets opklaart. Maar later neemt de buiigheid weer toe. Vanmiddag neemt de wind in sterkte toe en wordt het stormachtig, met een paar zware windstoten. Aan het einde van de dag nemen de buien af en gaat de wind ook liggen.