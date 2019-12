Bizarium Sluis in de race voor titel Europees museum van het jaar

(foto: Omroep Zeeland )

Marc de Jonge van het museum is trots op de nominatie. "Er doen veel grote musea mee en dan ben ik fier dat we genomineerd zijn", zei hij in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. Hij vermoedt dat zijn museum kans maakt op de prijs vanwege de kwaliteit van de tentoonstelling.

De Jong wil met de bizarre uitvindingen mensen verwonderen. "Ik wil dat de mensen zich verbazen en na een uur vol verwondering weer naar buiten lopen."

Bezoek van acht uur

Alleen Europese musea die in de afgelopen drie jaar zijn geopend of hun tentoonstelling hebben vernieuwd maken kans op de prijs. Musea die kans willen maken moeten zich aanmelden, waarna ze geselecteerd en twee keer door een jury bezocht worden. "In augustus zijn ze acht uur lang bij ons geweest", vertelt De Jong. "Ze wilden van alles van ons weten. Over onze filosofie, wat we willen vertellen en wat wij belangrijk vinden."

Het tweede bezoek bestond uit een mystery visit, maar daar heeft De Jong niks van gemerkt, omdat de jury zich tijdens dat bezoek niet kenbaar maakt.

Vijf Nederlandse nominaties

In totaal zijn er 61 Europese musea genomineerd. In Nederland maken naast het Bizarium ook het Anne Frank huis, het Tropenmuseum, het Teylers museum in Haarlem en het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden kans op de prijs. In mei wordt tijdens een congres in Cardiff bekend wie er met de prijs vandoor gaat.

De prijs wordt sinds 1977 uitgereikt en is een initiatief van het Europese museum forum dat onder de Raad van Europa valt. Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het Nederlands openluchtmuseum in Arnhem en het Rijksmuseum hebben de prijs eerder al gewonnen. Vorig jaar won Rijksmuseum Boerhaave in Leiden de prijs.

Lees ook: