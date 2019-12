Waarom buurtsuper Albert Kleintje in Kats loopt als een trein

De winkel heet Albert Kleintje, en is een kleine dependance van een grote supermarkt in Kamperland. Het winkeltje zit in dorpshuis De Vriendschap in Kats en wordt gedraaid door vrijwilligers. Lineke Verkamman is een van hen. "Vooral op zaterdag is het druk. Dat is zo leuk, mensen komen dan de verse broodjes bij ons opeten. Wij zetten dan een pot jam op tafel en ze kunnen lekker bijkletsen."

Van het geld dat we mogen houden, doen we leuke dingen voor het dorp" Gerard van de Wal, bestuurslid dorpsraad

De supermarkt begon in april met een aanbod van zeventig producten, maar inmiddels zijn het er honderden. Inclusief diepvriesproducten en verse groentes. Van de omzet blijft er tien procent in het dorp. "We rekenen dezelfde prijzen als in de grote supermarkt", zegt Gerard van de Wal, bestuurslid van de dorpsraad. "Van het geld dat we mogen houden, doen we leuke dingen voor het dorp."

Een van de klanten vindt dat een prima regeling. "Het is handig dat je hier wat boodschappen kunt halen, en je doet meteen wat voor je eigen dorp", zegt hij. "En het is ook een beetje eigenbelang. Als ik straks oud ben, hoop ik dat dit winkeltje er nog is. Reuze handig, en gezellig."

Albert Kleintje, zoals de buurtsuper heet, is vooralsnog op drie dagen in de week een paar uur open. Op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.30 uur, en op zaterdag van 10.00 - 12.30 uur.

