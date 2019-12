Zeeland telt iets meer arme kinderen dan andere jaren

Kerstpakketten in Zeeuws-Vlaamse voedselbank (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland als geheel gaat het om 8,1 procent van alle kinderen. De drie grote Zeeuwse gemeenten zitten allemaal boven dit percentage, maar ook de kleinste gemeente van Zeeland, Noord-Beveland hoort met 8,8 procent in dit rijtje thuis. Veere scoort in onze provincie het laagst met 4,1 procent. Maar de Nederlandse recordhouder is het welvarende Rozendaal (bij Arnhem) met 2,1 procent.

Wat die lage-inkomensgrens of armoedegrens precies is, verschilt per situatie. Het CBS hanteert voor een eenoudergezin in 2018 met twee kinderen een ondergrens van 1600 euro per maand en voor een twee-oudergezin geldt een ondergrens van 2000 euro in 2018. Deze cijfers worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.

Kaart

Bekijk op deze kaart van Zeeland hoeveel mensen in jouw gemeente onder de armoedegrens leven. Ga met de muis over de kaart voor alle details. Alle personen tot en met 17 jaar tellen als kinderen. Voor het cijfer 'personen totaal' zijn volwassenen en kinderen bij elkaar opgeteld.

Uit een landelijk onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan de helft (54 procent) van de betrokken gezinnen met minderjarige jaren niet jaarlijks een week of langer op vakantie gaat. Dat is voor de bevolkingsgroep boven die grens maar tien procent. Tweederde van de kinderen onder deze armoedegrens leeft in een gezin dat (deels) afhankelijk is van een uitkering, meestal een bijstandsuitkering.