Middelburg en Vlissingen beginnen met vuurwerkdetectie terwijl Maassluis ermee stopt

René van der Linden van de gemeente Maassluis (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenten Middelburg en Vlissingen zetten als eerste Zeeuwse gemeenten een vuurwerk detectiesysteem in om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Maassluis gebruikte het systeem drie jaar. Het laatste jaar werd het in heel de gemeente ingezet. René van der Linden is adviseur crisisbeheersing van de gemeente Maassluis en hij zegt dat het systeem vooral bedoeld is om gegevens te verzamelen.

Looproutes en afsteekplekken

"Het heeft ons heel veel informatie gegeven van waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken", legt Van der Linden uit. "Afwegend tegen de kosten hebben we besloten ermee te stoppen." Het systeem heeft Maassluis een goed beeld gegeven van wanneer en waar er zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Ook de looproutes en de patronen van de afstekers zijn nu duidelijk.

Hoe werkt een vuurwerkdetectiesysteem? Het systeem werkt met een reeks microfoons die op daken van gebouwen worden geplaatst. Als er dan een zware knal is van zwaar vuurwerk pakken meerdere microfoons dat op. Dan kan het systeem uitrekenen waar de knal is geweest. Dat is op enkele meters nauwkeurig. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) of politieagenten kunnen dan via een speciale app binnen tien seconden zien waar het vuurwerk is afgestoken.

In Middelburg staat het vuurwerkdetectiesysteem al aan. Er is gekozen voor twee wijken: Dauwendaele en Zuid. Daar was de afgelopen jaren heel veel overlast volgens burgemeester Harald Bergmann. "Vroeg afsteken levert overlast op voor bewoners, maar ook bij parken waar dieren verblijven", legt Bergmann uit. "Daar gaan we op een aantal manieren werk van maken om dat te voorkomen."

In totaal zijn er in de wijken acht meetpunten. Bij elkaar kost het systeem 15.000 euro. Naast het vuurwerkdetectiesysteem worden in Middelburg extra boa's ingezet en komen er vuurwerkvrije zones rond De Mikke en de kinderboerderij.

In Vlissingen komt het systeem in Oost-Souburg en het Middengebied van de stad.

In Maassluis werden er niet meer vroege afstekers aangehouden dan voorgaande jaren. Van der Linden: "Dat viel eigenlijk tegen. het systeem is daar ook niet echt voor bedoeld." Het systeem doet er tien seconden over om de melding van het afsteken bij de handhavers te krijgen. Om iemand te betrappen moet je bij het afsteken kunnen zijn volgens de adviseur crisisbeheersing van Maassluis. "Je bent bijna altijd te laat", voegt hij eraan toe.

Betrouwbare informatie

Het systeem kan wel helpen om de handhavers in het vervolg beter in te zetten. Zo was er in Maassluis een verzorgingshuis waar veel werd geklaagd over vuurwerkknallen voor de deur. Door het systeem werd duidelijk dat ze de knallen konden horen, maar dat het afsteken een eind verderop gebeurde.

Vuurwerk in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Dat de pakkans van vroege afstekers van vuurwerk niet groter wordt met het detectiesysteem vindt Bergmann jammer, "want uiteindelijk wil je wel dat als er illegaal wordt afgestoken, dat er dan actie op wordt ondernomen". Desondanks is het voornemen van de gemeente om het uit te breiden naar de rest van de gemeente. Maar voor daarover een besluit wordt genomen, worden de ervaringen van dit jaar eerst goed geëvalueerd.

