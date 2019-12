OM blijft bij eis: moordenaar Breskens moet in ieder geval nog een jaar vastzitten

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

In februari van dit jaar trad de man in het huwelijk met zijn nieuwe partner. Drie dagen daarna, tijdens zijn proefverlof, mishandelde hij haar. Onlangs heeft de rechtbank in Dordrecht de man daarvoor een straf opgelegd van twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Sprake van een patroon

Tijdens de zitting in de rechtbank van Middelburg vanmorgen was een vertegenwoordiger van de penitentiaire instelling (pi) aanwezig waar de man vastzit. Hij verklaarde dat door de veroordeling van de man door de politierechter voor de directie van de pi duidelijk is dat er een patroon van geweld is. De pi adviseert een klinische opname.

Wat gebeurde er op 27 augustus 2011 De 35-jarige Bianca Nieuwenburg woonde met de man samen in Breskens aan de Banckertlaan. Bianca wilde de relatie beëindigen omdat ze een paar keer door hem was mishandeld. Daar had ze ook al een paar keer aangifte van gedaan. Ze vertelde bij de politie dat ze bang voor hem was en dat ze voor haar leven vreesde. De twee kregen ruzie in de keuken tijdens een discussie over wie er in het huis zou blijven wonen. Haar kinderen keken tv in de woonkamer. De man vermoordde Bianca vervolgens met 22 messteken. Dat gebeurde voor de ogen van haar 6-jarige zoontje. In oktober 2012 werd de man schuldig bevonden door de rechtbank en veroordeeld tot twaalf jaar cel. Er werd geen tbs opgelegd, omdat de man volledig toerekeningsvatbaar was tijdens het misdrijf, volgens de rechtbank.

Volgens de advocaat van de man heeft zijn cliënt lang genoeg geboet voor zijn daden, inclusief zijn meeste recente veroordeling. Hij vroeg de rechtbank zijn cliënt niet langer vast te houden en direct een vonnis uit te spreken.

De rechtbank ging daar niet in mee. Zij wil rustig over haar besluit nadenken en doet over twee weken uitspraak.

