Zeeuwse revalidatiepatiënten naar de rechter voor revalidatievergoeding

De 21 patienten stappen naar de rechter omdat ze hun revalidatiebehandeling niet vergoed krijgen (foto: ANP Foto)

"Het gaat om schrijnende gevallen van patiënten met meervoudige en complexe problemen die dringend behandeling nodig hebben in de medische specialistische zorg", stelt Ivo van Loon van SRN. "Voor hen is revalidatie van groot belang om weer aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen." Het gaat om Zeeuwen die verzekerd zijn bij Univé en VGZ. SRN heeft vestigingen in Goes, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Kapelle, Wemeldinge. Kruiningen, Kortgene en Rilland.

Gratis behandeling

Roy de Leeuw (39) uit Vlissingen is één van de 21 patiënten. Hij heeft een dubbele zenuwbeknelling en kan daardoor niet werken. Hij is boos op zijn verzekeraar. "Ik kreeg één afwijzingsbriefje met daarop de mededeling dat mijn aandoening 'niet complex' genoeg is. Verder geen uitleg, niets." Hij wordt nu gratis geholpen bij het revalidatiecentrum. "Ik kan niet vertellen hoe bijzonder ik dat vind en hoe blij ik daarmee ben. Als ik geen behandeling zou krijgen, zou ik mijn baan niet kunnen behouden."

Hij hoopt dat de rechter de verzekeraars op hun vingers gaat tikken en de behandelingen van alle 21 patiënten alsnog vergoed moeten worden. "Ik probeer het positief in te blijven zien."

Gedupeerde Roy de Leeuw uit Vlissingen hoopt dat de rechter de verzekeraars op de vingers tikt

Groot verschil tussen verzekeraars

Afgelopen vrijdag diende het kort geding. De advocaat namens de patiënten en revalidatiekliniek tijdens de zitting: "We zitten in de vreemde situatie dat patiënten met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie sinds 15 maart bij VGZ en Univé nul op het rekest krijgen, terwijl patiënten met exact dezelfde indicatie bij andere zorgverzekeraars zoals CZ en Menzis vrijwel meteen toestemming krijgen om in behandeling te komen."

'Medisch advies beneden peil'

Volgens de kliniek is het medisch advies beneden alle peil. "De medisch adviseur van VGZ stelde dat de ernstige ziekte fibromyalgie volgens hem geen aandoening is. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. " Ook zouden belangrijke privacyregels geschonden zijn.

Verzekeraars Univé en VGZ willen lopende de rechtszaak geen reactie geven. 20 december doet de rechter uitspraak.