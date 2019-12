Hoteleigenaar zoekt 'smurf' die geldcassette uit kluis roofde

Inbraak (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar Michel Kloeg hoopt dat door de blauwe verf de dader snel gepakt wordt. Hij plaatste vanochtend een bericht op zijn Facebookpagina met de tekst: "Ken jij iemand in je omgeving die ineens op een smurf lijkt? Dan weet je wat je moet doen toch?"

Onbruikbaar

Volgens Kloeg is dit een misdaad met alleen verliezers. "Ik lach erom, maar het is een serieuze zaak. Mijn personeel is er erg van geschrokken. En zelfs de dader schiet er niets mee op. Want de buit is onbruikbaar."

Sowieso zat er niet veel geld in de kluis. "Die wordt meerdere keren per week door een waardetransport geleegd, dus er kan nooit meer in hebben gezeten dan enkele honderden euro's. De schade aan de vernielde kluis bedraagt zo'n 6.000 euro, maar daar zijn we gelukkig voor verzekerd." Toch baalt hij ervan. "Want de verzekeraar rekent dat uiteindelijk ook door in de premies. Dus worden we daar met zijn allen slechter van."