Wat gebeurde er 75 jaar geleden in de Dorpsstraat van Wolphaartsdijk?

Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp zit in de Zeeuwse commissie van het landelijke fotoproject van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij is zeer tevreden over het aantal foto's dat tot dusver is ingestuurd. Volgens hem zitten er bijzondere foto's tussen. "Maar alle foto's zijn eigenlijk bijzonder. Zeker omdat jongeren zich niet echt voor de geest kunnen halen hoe de Tweede Wereldoorlog was. Beeld spreekt dan heel erg aan.

Hij geniet vooral van de foto's die ingestuurd worden door particulieren en dus voor heel veel mensen onbekend zijn. Hij roept mensen dan ook op nog eens in de schoenendoos op zolder te kijken of daarin niet nog foto's zitten uit de oorlog. Foto's kunnen ingestuurd worden tot en met 15 december via www.omroepzeeland.nl/in100fotos.

Uit deze foto's worden in januari vijftig foto's geselecteerd die meedingen aan het landelijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog in honderd foto's. Meer informatie is te vinden op www.in100fotos.nl.

