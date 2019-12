Ducrot schrok van heftige reacties op commentaar bij Tour-etappe

Ducrot vertelt dat hij erg geschrokken was van de reacties op zijn commentaar van afgelopen jaar bij de Tour de France. De oud-wielrenner kreeg veel kritiek over zijn opmerkingen tijdens de afgelaste etappe. "De reacties waren heftig. Iedereen was zo geagiteerd." Maar hij trekt ook zelf het boetekleed aan. "Op zo'n moment moet je realiseren dat je gas moet terug nemen. Dan moet je zeggen: 'Dat was een inschatting op basis van de beelden die nu binnenkomen en die had ik moeten bijstellen.'"

Ducrot was in de jaren tachtig en beginjaren negentig profwielrenner en won in 1985 een Touretappe. Sinds 2004 is hij werkzaam bij de NOS als wielercommentator.

Evertse speelde zelf ooit in de eredivisie handbal, maar is nu trainer bij de dames van HC Zeeland. Daarnaast is hij de kartrekker om de handbalsport, waar het niet goed meegaat, in Zeeland levend te houden. "Het is lastig om de clubs bij elkaar te krijgen", zegt Evertse over de samenwerkingen tussen de verschillende handbalverenigingen in Zeeland. "Er zit toch oud zeer bij sommige besturen van verenigingen. Het bestond niet dat je ging samenwerken."

Maar er zijn nieuwe inzichten en de noodzaak is er nu echt voor samenwerking. "Dan kan het ineens wel." Sinds dit seizoen bestaat HC Zeeland bij de heren. De dames zijn aan het tweede seizoen bezig.

Al jaren is Dennis Plantinga de trainer van korfbalvereniging Swift, met die ploeg speelt hij in de Overgangsklasse. "Als we de echte top willen bereiken in Zeeland dan moeten we meer samenwerking overwegen. Als je echt als topsporter gaat denken en Nederlands kampioen wil worden dan gaan we het apart niet redden."

Toch staat niet iedereen te applaudisseren om die gedachte van Plantinga. "Binnen verenigingen hebben besturen het gevoel: dat succes moet van ons zijn. Maar ik zeg ook altijd: 'Het talent is va neen sporter en als je die talenten met elkaar bundelt dan haal je echt het beste eruit denk ik.'"

Verder in deze aflevering van De Derde Helft stelt voelt Yorben Weststrate in de rubriek het een-tweetje pikante vragen aan wielrenner Joannathan Duinkerke. En we zien een prachtige goal bij de G-voetbalwedstrijd tussen SSV'65 en FC Axel. Vast gelegd door onze Razende Reporter Frans van Pagee.