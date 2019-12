College Tholen overleeft motie van wantrouwen

Zwembad De Spetter (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De Spetter is het vorige winterseizoen opgeknapt. Daar ging een lange weg aan vooraf. De gemeente wilde eigenlijk van het zwembad af, maar de bevolking kwam in opstand. Het buitenbad werd voor 1.15 miljoen euro gerenoveerd. Er werd onder meer geïnvesteerd in een nieuwe pomp- en filterinstallatie. Maar afgelopen zomer moest het zwembad 13 keer dicht omdat het zwemwater te troebel was geworden.

Volgens iemand die betrokken is bij het zwembad kwam dat doordat er gebruik werd gemaakt van chloorbriketten in plaats van vloeibaar chloor. Dat zou goedkoper zijn.

Geheim

Het dossier in deze zaak bestaat inmiddels uit ruim 200 documenten. Die gaan vooral over de kosten, de aanbesteding en het onderzoek naar de chloorbriketten. In totaal zou daar 190.000 euro mee zijn gemoeid. Maar het college heeft deze documenten geheim verklaard.

Die geheimhouding heeft de woede gewekt van de oppositie in de raad. Die bestaat uit het CDA, de SP, PvdA-GroenLinks, het ABT en de PVV. Namens hen stelde woordvoerder Jan Heshof van PvdA-GroenLinks 'een stap naar de rechter om de geheimhouding van de documenten te halen, niet te schuwen'. "Een college in het nauw maakt rare sprongen en legt geheimhouding op. Zo kan de raad zijn werk niet doen."

Zwarte dag

ABT-raadslid Van 't Hof voegde toe: "Het is een zwarte dag voor de democratie. De waarheid wordt geweld aangedaan." En Vincent Bosch (PVV): "Hier speelt alleen het eigenbelang van de wethouders, dat door de coalitie wordt beschermd."

[Quote::De raad is op het verkeerde been gezet, waardoor de functie van de raad geschaad is. De raad is bewust ontijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd. Het college heeft onaanvaardbare risico's genomen met betrekking tot de veiligheid van de medewerkers. "]

Bekendmaking bij zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

Veiligheid

Eén van de passages in de motie was het verwijt dat het college onaanvaardbare risico's heeft genomen met betrekking tot de veiligheid van de medewerkers van De Spetter. Dat die veiligheid in het geding was ontkent wethouder Frank Hommel niet. Welke risico's dat zijn is trouwens nog niet openbaar gemaakt.

Maar Hommel benadrukt dat bezoekers absoluut geen onnodig risico hebben gelopen. Volgens hem waren de sluitingen uit voorzorg. Want door het troebele water was de bodem van het zwembad niet meer te zien.

