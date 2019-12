Jeugdzorg Zeeland drastisch anders: van 200 naar 100 zorgaanbieders

Zeeland gaat het als eerste anders doen en wel op misschien wel het lastigste dossier van gemeentes: de jeugdhulp. Vorig jaar hadden de Zeeuwse gemeentes samen een tekort van 20 miljoen euro op de begroting van jeugdhulp. Dat geld moest uit allerlei andere potjes bij elkaar geschraapt worden. En de vraag naar hulp voor kinderen en jongeren neemt alleen maar toe de komende jaren. Bijvoorbeeld door problematische vechtscheidingen.

'Kan zo niet langer'

Dat kan zo niet langer, vinden alle betrokkenen. En dus verandert de jeugdzorg in Zeeland per januari volgend jaar ingrijpend. Dat begint bij de inkooporganisatie jeugdhulp in Goes. Het bureau koopt namens alle Zeeuwse gemeentes de jeugdzorg in en sluit alle contracten af.

Van training tot opname

Jaarlijks maken 10.000 kinderen en jongeren in Zeeland gebruik van jeugdhulp. Dat gaat van hele lichte vormen als een korte training tot hele zware, zoals opnames in een kliniek. Al die jeugdzorg wordt op dit moment nog aangeboden door 200 verschillende zorgverleners. Door een nieuwe aanbestedingsprocedure worden dat er 100.

Dat betekent dat de inkooporganisaties straks met 100 verschillende zorgaanbieders te maken krijgt. Welke zorgaanbieders afvallen, wordt 12 december bekend gemaakt.

Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Gevoelig

Zeeland pioniert op deze manier via een vorm van Europese aanbesteding. Dat ligt heel gevoelig. De redactie zorg van Omroep Zeeland heeft meer dan 20 zorgaanbieders benaderd om mee te werken aan dit onderwerp, maar geen enkele aanbieder wilde reageren zolang de lijst nog niet bekend is.

Uiteindelijk wil Eelco Weerheim van Stichting De Vluchtheuvel wel. Zijn christelijke hulporganisatie heeft in Goes een vestiging en helpt 250 mensen van binnen en buiten Zeeland met bijvoorbeeld relationele problemen en burn-outs, maar ook kinderen en jongeren met psychische problemen. Zijn stichting is niet afhankelijk van gemeentes, krijgt donaties en giften en bijdrages vanuit de kerk (Gereformeerde Gemeente).

Lange lijst

Weerheim doet mede daarom wel zijn verhaal, op het kantoor in Woerden. Hij laat de lijst zien met vragen die De Vluchtheuvel moest beantwoorden voor de aanbesteding in Zeeland. Een lijst met uiteenlopende vragen over scholing van personeel en borging van kwaliteit. "Ik begrijp dat gemeentes willen weten of zorgaanbieders ook de gevraagde hulp kunnen bieden. Maar ga meer op grote lijnen zitten. Dit zorgt voor zoveel administratieve last. Voor ons, maar ook voor gemeentes en het inkoopbureau."

Stichting De Vluchtheuvel, een van de 200 zorgaanbieders voor jeugdhulp in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het is voor het eerst dat zorgaanbieders via een Europese aanbesteding moeten intekenen op Zeeuwse jeugdzorg. Inzet is meer samenwerking tussen de verschillende organisaties die jeugdhulp bieden. Bijvoorbeeld door het vormen van een consortium. Met een soort hoofdaannemer en onderaannemers. Zodat gemeenten alleen nog maar te maken heeft met hoofdaannemers. Wethouder Alssema is er trots op: "We pionieren inderdaad, maar wel zorgvuldig en met verstand."

Verschuiven van administratie

Weerheim is kritisch. Volgens hem verplaats je op die manier alleen de administratieve last. "Die hoofdaannemer moet de zorg verdelen onder onderaannemers en ook dat moet allemaal verantwoord worden op papier. Het is eerder een verschuiving dan dat het echt iets oplost."

'In 2015 ging het al mis'

Waar volgens Weerheim wel de oplossing in zit? Hij vindt het lastig. "Het ging in 2015 al mis. Toen de Rijk jeugdhulp overhevelde naar de gemeentes met een forse korting op het budget. Het geld ging al voor een deel op aan die overheveling. Wat er nu wel moet gebeuren? Misschien een rigoureuze andere manier van regelen. Het vergt hoe dan een serieuze oplossing."

Donderdag wordt de nieuwe lijst bekend gemaakt en wordt dus ook duidelijk met welke ongeveer 100 zorgaanbieders het inkoopbureau per januari geen zaken meer doet.

