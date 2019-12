Ontpoldering: "Ik leg me er niet bij neer, never en nooit niet'

Protest tegen ontpolderen Hedwigepolder (2012) (foto: ANP)

Op de bijeenkomst zal Magda de Feijter, jarenlang boegbeeld van het anti-ontpoldercomité 'Red onze Polder', schitteren door afwezigheid. Ze is wel uitgenodigd, maar vindt dat ze daar nu de ontpoldering een voldongen feit is niets te zoeken heeft. "Ik ga ook niet meer naar de Hedwige, want dat vind ik zo treurig." zo vertelde ze in de Zeeuwse Kamer op Omroep Zeeland Radio.

Voormalig politicus Johan Robesin, ook prominent strijder tegen ontpoldering, vertelde in de Zeeuwse Kamer dat hij nog heel geregeld in de Hertogin Hedwigepolder te vinden is. Hij is bezig met een boek over Gery de Cloedt, de voormalig eigenaar van de polder.

Robesin zegt dat De Cloedt zich, net als hijzelf, zich weigert neer te leggen bij het onder water zetten van landbouwgrond. "Ik leg me er nooit bij neer, never en nooit niet." Volgens Robesin zit De Cloedt met zijn juridische adviseurs te wachten op de kans om zijn polder terug te eisen. De ophef over PFAS in de g rond en de nieuwe stikstofwetgeving bieden daar mogelijkheden voor, zegt Robesin.

Een historische dwaasheid

"Een historische dwaasheid" is de omschrijving die De Feijter en Robesin geschikt vinden voor het hele proces. Maar toch komt dat de dag steeds dichterbij het water vrij spel heeft in de Hedwigepolder. "Een heel bijzondere polder" zegt Magda de Feijter met weemoed. "Zo mooi."

Luister hieronder naar de Zeeuwse Kamer