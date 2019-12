'Vergeten Slag om de Schelde staat nu op de kaart'

Dit jaar stond bol van de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding en de Slag om de Schelde. Hoog bezoek in Terneuzen tijdens de aftrap van 75 jaar bevrijding, talloze bijeenkomsten en lezingen, films en documentaires en een speciaal lespakket voor de basisscholen; in Zeeland en Noord-Brabant kon niemand om de belangrijkheid van de Slag heen. En dat was precies de bedoeling, omdat de onbekendheid een doorn in het oog was van Zeeuwse bestuurders en historici.

'Het is gelukt'

Militair historici Hans Sakkers en Tobias van Gent kijken met genoegen terug op hun bijdrage aan het verder bekend maken van de Slag om de Schelde. Hun boek werd goed verkocht en de vele lezingen werden veelal drukbezocht. Tobias van Gent gaf college op tv bij Omroep Zeeland en legde de Slag uit in een documentaire. Hij werd, als Kamerlid, er in Den Haag op aangesproken: "Wat hebben jullie die Slag in Zeeland tot nu toe goed verborgen gehouden." Hans Sakkers zegt dat de bedoeling om de Slag uit de vergetelheid te halen gelukt is: "Nationaal en internationaal."

Koning Willem-Alexander luidt de bevrijdingsklok in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De provincie en de Zeeuwse gemeentes zijn ook tevreden over de gang van zaken. Vanuit de provincie werd 400.000 euro subsidie gestoken in publiciteit, de viering in Terneuzen en de speelfilm over de Slag, die volgend jaar uitkomt. De gemeentes zeggen tussen de "we weten niet precies hoeveel" en 100.000 euro te hebben uitgegeven. Het is dus niet met zekerheid te zeggen hoeveel er precies is besteed aan de publiciteit voor de Slag om de Schelde .

Blijvend aandacht voor de Slag

Volgens commissaris van de Koning Han Polman is het geld goed besteed, omdat het nodig was om iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk de strijd in de herfst van 1944 was voor de Zeeuwen en de rest van de wereld. Wel is iedereen het er over eens dat er blijvend aandacht aan de Slag om de Schelde moet worden besteed. De speelfilm die nu wordt gemaakt zal daar volgens alle partijen in ieder geval flink aan bijdragen.