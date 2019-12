Weginspecteur Jan ziet agressie in verkeer toenemen: 'De man stapte uit en had een wilde blik in zijn ogen'

Jan Rinses is 62 jaar en al dertig jaar werkzaam als kantonnier voor de provincie. Zijn werkgebied strekt zicht uit van Noord-Beveland, naar Schouwen-Duiveland tot zijn eigen eiland Tholen. Rinses is geboren en getogen in Sint-Maartensdijk. "En daar ben ik ook trots op." Hij zou dan ook niet weg willen. "Het is een groot voordeel dat ik iedereen ken, maar iedereen kent mij ook en dat is niet altijd een voordeel", zegt Rinses met een lach.

Kantonnier Een kantonnier werkt voor de provincie Zeeland en inspecteert de provinciale wegen. Hij doet ook incident management. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat het verkeer goed doorstroomt na een incident op de weg zoals een ongeluk.

We rijden van Poortvliet in de richting van Sint Maartensdijk. Achter ons rijdt een busje dat niet altijd goed afstand houdt. "Die zit te bellen", merkt Rinses op. Als we in Sint Maartensdijk zijn, stopt Rinses midden op de weg en stapt uit. Het busje probeert erlangs te rijden door dwars over de rotonde te rijden. Rinses spreekt de bestuurder erop aan. De bestuurder reageert boos en driftig, schreeuwt allerlei verwensingen naar het hoofd van Rinses en stuift vervolgens weg in zijn busje. "Tja, nou zie je hoe men soms reageert als ik ze aanspreek op hun eigen, foute gedrag waarmee ze andere weggebruikers in gevaar brengen."

Kantonnier Jan Rinses (foto: Omroep Zeeland)

Rinses ervaart steeds vaker dat automobilisten geen begrip tonen als er bij een incident op de weg een omleiding is neergezet of het verkeer gestremd wordt. "Half oktober lagen hier op de rotonde overal uien op de weg. Op een gegeven moment zie ik uit mijn ooghoek dat een verkeersregelaar problemen heeft met een automobilist die tekeer ging vanwege de afzetting. Die automobilist geeft ineens vol gas en probeerde de verkeersregelaar aan te rijden. Door opzij te springen kon die zichzelf redden."

Zwaaien met een momentsleutel

De automobilist ging er vandoor, maar nog geen tien minuten later was hij terug. "De man stapte uit en had een wilde blik in zijn ogen", verhaalt Rinses. "Vervolgens begint hij naar mij te zwaaien met een momentsleutel van dertig centimeter. In de tussentijd was 112 al gebeld. Doordat wat mensen erop af kwamen, vluchtte de automobilist weer in zijn auto en scheurde weg. De politie heeft de man uiteindelijk aangehouden en hij bleek onder invloed van drugs te zijn."

Helaas staan dit soort incidenten niet op zich, volgens Rinses. "Over het algemeen is er gelukkig wel begrip van de mensen, maar de laatste jaren zien we toch wel een toename van ongeduldige mensen die geen begrip kunnen opbrengen voor oponthoud."