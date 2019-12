Twee jonge Middelburgers verdacht van steekpartij

Politie-onderzoek op de Loskade in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Uit onderzoek is gebleken dat aan het incident een vechtpartij voorafging. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de twee verdachten werd kort na de steekpartij aangehouden. De andere verdachte werd kort na middernacht in de kraag gevat.

Er was sprake van een derde verdachte, maar uit camerabeelden waarop deze persoon te zien is, valt volgens een politiewoordvoerder niet op te maken of het inderdaad om een betrokkene gaat of iemand die toevallig voorbij liep.

Volgens de politie werd door een passant in de omgeving een mes gevonden. Het mes is in beslag genomen. Of het slachtoffer met dit mes gestoken is, wordt onderzocht.

Lees ook: