Mobach heeft veel geleerd van slecht jaar en richt zich op het voorjaar

Jarno Mobach (foto: Team Sunweb)

Vandaag werd de ploeg van Sunweb gepresenteerd in Amsterdam en Mobach was daar ook bij. "Dat is natuurlijk altijd een verplicht nummer", zegt Mobach (20). "Maar één keer per jaar is het wel leuk."

Mobach richt zich in de komende maanden vooral op de wedstrijden in het voorjaar. "Dan denk ik aan wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen voor beloften en de Tour de Bretagne. Hoe het programma er precies uitziet is nog onduidelijk. "Dat is een flinke puzzel", weet Mobach.

Veel geleerd

Door de tegenslag die Mobach het afgelopen jaar kende (Mobach was overtraind), kwam hij niet tot aansprekende resultaten. Toch is het geen verloren jaar geweest. "Qua prestaties was het natuurlijk niet wat ik er van verwacht had, maar ik heb er veel van geleerd. En dat probeer ik mee te nemen naar het nieuwe seizoen."

Stap naar de profs

Mobach begint aan zijn voorlaatste jaar bij de beloften. Een logische vraag is dan ook wanneer hij de stap naar de grote jongens denkt te kunnen zetten. "Ik hoop natuurlijk dat dat daarna zal gebeuren", zegt Mobach. "Maar ik heb wel geleerd dat je het jaar voor jaar moet bekijken."

Arno Mobach in gesprek met Michiel van der Velde in het programma Zeeland komt thuis