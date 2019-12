Lewedorp vooralsnog niet ongerust over meer helikoptervluchten

Volgens Lijmbach is de afspraak dat de vluchten niet gaan over de dorpskernen van Arnemuiden, Lewedorp, Nieuwdorp en Borssele. "We hebben daarover met de directie van het vliegveld goede gesprekken gehad en als alles binnen de geluidsnorm blijft is het voor ons prima."

Onderhoud windmolenparken

Directeur van het vliegveld, Enno Belderok, is blij met de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. "We hebben een contract met Orsted, het bedrijf dat de windmolenparken Borssele 1 en 2 maakt, om de helikoptervluchten te doen voor onderhoud en reparatie. Ik verwacht dat er niet meer dan vijf of zes vluchten zullen komen per week."

Dat aantal is veel lager dan het aantal vluchten dat nu mag, maar Belderok wil liever een beetje ruim in z'n jas zitten. "Het geeft de mogelijk om nog meer helikoptervluchten te gaan uitvoeren, dus vandaar." Al voegt hij eraan toe, dat het maximum toegestane aantal vluchten waarschijnlijk nooit gehaald wordt, omdat daar onvoldoende geluidlicenties voor zijn.

Toestemming van provinciebestuur

Vliegveld Midden-Zeeland heeft vandaag van Gedeputeerde Staten groen licht gekregen voor extra helikoptervluchten. Nu mag er 800 keer per jaar een helikopter landen en vertrekken vanaf het vliegveld. Het provinciebestuur geeft toestemming voor 4.000 keer per jaar.

